Moçambique: secretária das Comunidades Portuguesas explica condições para repatriamento

Após a detenção da variante Ómicron, Portugal decidiu suspender os voos de e para Moçambique a partir de segunda-feira. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, garante que há condições de repatriamento de cidadãos portugueses a partir de Moçambique e não só.

Sob a alçada do repatriamento estão portugueses, cidadãos com residência em Portugal e cidadãos de outros "países europeus que queiram vir para Portugal em trânsito para os seus países".

Berta Nunes acrescenta que serão tidas em conta "situações humanitárias e de saúde" no âmbito do repatriamento, mas terão de ser avaliadas pelos consulados em conjunto com a companhia aérea TAP.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas relembra que as pessoas devem fazer um teste à covid-19 antes de embarcar no avião e os passageiros que chegarem a Portugal serão sujeitos a outro teste, sendo obrigados a uma quarentena de 14 dias.

A promessa de repatriamento foi colocada em cima da mesa no domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que pediu "desculpa, muita paciência e seriedade".

