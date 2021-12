Covid-19: distribuição alimentar assegurada, mas retalho especializado apresenta "pressão enorme"

Portugal entrou esta quarta-feira em estado de calamidade com medidas que assentam no reforço da utilização de máscara, testagem e certificado digital. A poucas semanas do Natal, Gonçalo Lobo Xavier assegura que os consumidores podem realizar as compras "com confiança", visto que o setor mantém as regras sugeridas pela DGS desde o início da pandemia.

"As novas indicações não têm um impacto significativo" no setor e garante que a cadeia de distribuição alimentar não apresenta nenhum problema, ao contrário do retalho especializado, na qual existe uma "pressão enorme". A subida dos custos das matérias-primas e a falta de componentes como os chips podem estar na origem desta pressão.

Com o Natal e o Ano Novo a aproximarem-se, exisitirá uma corrida aos supermercados e farmácias para comprar autotestes à covid-19. No início desta semana, estes produtos têm esgotado nalgumas lojas, mas Gonçalo Lobo Xavier assegura que "não está prevista uma rutura".

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição representa mais de 4.000 lojas e 130.000 trabalhadores. No ano passado, as vendas caíram 1,5%, com o setor do vestuário a recuar em mais de 30%.

SAIBA MAIS