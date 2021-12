Covid-19: primeiro-ministro diz que novas medidas dão confiança às pessoas

O primeiro-ministro diz que as novas medidas, que entram esta quarta-feira em vigor para combater a pandemia de covid-19, são "bastante equilibradas" e que dão confiança às pessoas.

Em declarações aos jornalistas, este quarta-feira, António Costa afirma que, perante o período de Natal e passagem de ano, é necessário reforçar as cautelas.

"A única forma de sairmos mais fortes desta pandemia é todos aderirmos a estas restrições", defende.

Questionado sobre o possível impacto económico em diversos setores, o chefe de Governo lembra que as medidas tentam "perturbar o mínimo possível" das atividades.

"Estas medidas de segurança são também uma forma de dar confiança às pessoas de que podemos continuar a manter a normalidade da frequência destas atividades em segurança", afirma.

As novas medidas assentam essencialmente no reforço da utilização de máscara, da testagem e do certificado digital.

