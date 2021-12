Covid-19: "Liga achou por bem reunir departamentos clínicos" e "definir já medidas mais restritivas"

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional reuniu-se, esta quarta-feira, com os departamentos médicos das equipas profissionais para discutir o protocolo existente no combate à covid-19.

Com o regresso do estado de calamidade, foi consensualizado na reunião a necessidade de reforço das medidas e procedimentos em contexto de treino, estágio e jogo.

Rui Vaz, ex-médico do Vitória de Guimarães e membro da Associação Nacional de Médicos de Futebol, em entrevista à SIC Notícias, explica que com o aumento do risco pandémico nas últimas semanas "a Liga achou por bem reunir os departamentos clínicos (...) e definir já medidas mais restritivas", muito parecidas com as do protocolo da época passada.

A testagem semanal obrigatória, com testes antigénio, nas 48 horas antes de cada jogo ou PCR, nas 72 horas anteriores, está de volta, assim como a obrigatoriedade de utilização permanente de máscara por parte de todos os elementos no banco de suplentes, com exceção do treinador principal.

"Vamos voltar um bocadinho àquilo que fizemos na época passada e muito bem. Os departamentos clínicos trabalharam muito bem nesse aspeto e já estão agilizados nesse processo", considera Rui Vaz.

O médico explica que os jogadores serão testados e "se der positivo não podem jogar". Depois as autoridades locais definem os contactos de risco juntamente com os departamentos clínicos: "Pode jogar, pode; não pode, fica em isolamento".

Quanto ao jogo entre o Benfica e Belenenses SAD, onde 13 jogadores estavam infetados, Rui Vaz considera que não se pode colocar a pressão toda na Direção-Geral da Saúde: "Fez o que tinha a fazer, definiu o que tinha a definir e disse os atletas que podiam participar. A partir desse momento cabe ao organizador do jogo decidir se existem condições para a realização desse espetáculo".

