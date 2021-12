Covid-19: Portugal regista recorde de testes realizados num só dia

Os portugueses estão a fazer mais testes à covid-19. Esta terça-feira foi registado o valor mais alto de testes realizados desde início da pandemia: 117 mil testes. A procura está a causar rutura nas farmácias, mas a associação que representa o setor espera que a situação fique normalizada a partir da próxima semana.

Os testes passaram a ser necessários para o acesso a vários locais. A entrada em bares, discotecas, lares ou recintos desportivos só acontece mediante a apresentação de um resultado negativo e a corrida às farmácias já começou.

A Associação Nacional de Farmácias está a tentar encontrar soluções, em conjunto com o Governo e as autarquias, para aumentar a capacidade de testagem. Em Lisboa, a procura é acentuada pelo dérbi entre o Benfica e o Sporting, uma vez que as pessoas vacinadas também vão precisar de um teste negativo para entrar no estádio.

A testagem regular é também uma recomendação das autoridades de saúde e parece que está a ser cumprida. Só na terça-feira, foram registados 117 mil testes, sem contar com os autotestes. Até agora, nunca tinham sido feitos tantos testes num só dia. No total do mês foram contabilizados 1,5 milhões de testes.