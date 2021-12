Covid-19: Guterres retardou toma da terceira dose da vacina em solidariedade com África

O secretário-geral das Nações Unidas "sofreu muito" para tomar a "difícil" decisão de receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e tinha retardado a sua toma em solidariedade com os países africanos, foi divulgado esta quinta-feira.

"[António Guterres] Está totalmente ciente do simbolismo do secretário-geral receber a terceira dose enquanto a situação global das vacinas é terrível", salientou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário geral da ONU.