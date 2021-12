Madeira vai manter festas de Natal e Ano Novo

Com muitas autarquias no continente a cancelarem os festejos da passagem de ano, a Madeira mantém a tradição, com uma adaptação à pandemia. A região tem 85% de taxa de ocupação nos hóteis esperada para o Natal e Ano Novo.

No dia 23 de dezembro, os funchalenses podem comprar frutas e legumes no mercado desde que tenham teste negativo à covid-19 e o certificado de vacinação.

A diferença é que este ano não haverá poncha, nem sandes de carne de vinho alhos na rua, mas poderão ser comprados nos cafés, restaurantes e bares.

A Madeira é conhecida nesta época pelo fogo-de-artifício que marca a entrada de um novo ano. Para entrar no recinto será preciso passar por um posto de controlo sanitário.

