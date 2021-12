James adiam concertos em Portugal de dezembro para abril após dois casos de covid-19

Os concertos dos britânicos James agendados para 12 e 13 de dezembro, no Porto e em Lisboa, foram cancelados e adiados para abril devido a casos positivos à covid-19 em elementos da banda e da produção, anunciou esta segunda-feira a promotora.

Em comunicado, a PEV Entertainment disse que um membro da banda e outro da equipa de produção testaram positivo à covid-19, impossibilitando-os de viajar e atuar em Portugal nas datas inicialmente agendadas.

Por esse motivo, os concertos marcados para 12 e 13 de dezembro no Porto e em Lisboa, respetivamente, foram cancelados e reagendados para 21 e 22 de abril, sublinhou a produtora.

A 21 de abril, a banda britânica James atua no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e, no dia seguinte, no Campo Pequeno, em Lisboa, especificou.

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para as novas datas, sem necessidade de troca, explicou a PEV Entertainment.

A promotora adiantou ainda que quem pretender o reembolso pode faze-lo, tendo 30 dias após o dia 13 de dezembro para pedir a devolução quer no caso da compra ter sido feito online, quer em lojas físicas.

SAIBA MAIS