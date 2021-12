Covid-19: Batalha tem 22 estudantes infetados e cinco turmas em isolamento

Na Batalha existem 22 casos ativos de covid-19 entre estudantes e cinco turmas em isolamento. De forma a travar a disseminação do novo coronavírus, o agrupamento decidiu apostar na testagem às 700 crianças das escolas.

Crianças do pré-escolar e do primeiro e segundo ciclos serão os alvos desta testagem à covid-19.

No primeiro dia são testados alunos do terceiro ao sexto ano que frequentam a sede do agrupamento. As equipas da Cruz Vermelha vão passar pelas restantes escolas do concelho para testar as restantes crianças do primeiro e pré-escolar.

O concelho tem 124 casos ativos de covid-19.