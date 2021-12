Covid-19: Isaltino Morais já teve alta hospitalar

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, já recebeu alta hospitalar, depois de ter estado internado após ter testado positivo à covid-19.

Em 29 de novembro, a autarquia fez saber que o presidente (independente) tinha sido internado para realizar exames médicos.

Isaltino esteve internado na unidade de cuidados intermédios da CUF Tejo, de onde tinha saído no passado dia 6 de dezembro após "melhorias no seu estado de saúde".

Na altura, a câmara de Oeiras informou, numa nota publicada no Facebook, que todas as pessoas com quem Isaltino Morais manteve contactos próximos foram devidamente avisadas.