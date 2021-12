Covid-19: Algarve replica medida preventiva do Norte e desaconselha eventos, festas e jantares

A cerca de uma semana do Natal, a região do Algarve regista uma taxa de incidência acima dos 800 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a mais alta do país.

Este cenário leva a autoridade de saúde a pedir cautelas e a replicar medida preventiva do Norte. No Algarve são agora desaconselhados os eventos, festas e jantares, devido ao agravar da situação pandémica.

A Administração Regional de Saúde do Algarve quer desincentivar a aglomeração de pessoas, numa altura em que a região se prepara para receber os turistas de fim de ano.

