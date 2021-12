Covid-19: Proteção Civil do Porto reativa centro de retaguarda de Valongo

A comissão distrital da Proteção Civil decidiu reativar o centro de retaguarda do Bom Pastor, em Valongo. Também a Autoridade de Saúde do Norte desaconselha a realização de jantares, festas e eventos que promovam a aglomeração de pessoas.

A medida cautelar tem como objetivo evitar a disseminação do vírus, numa altura em que os casos de covid-19 estão a subir e se aumentam os esforços de testagem. A recomendação faz sentido para quem gere o serviço de urgência e de medicina intensiva do hospital de São João – o maior da zona norte.

Atualmente internados neste hospital 23 doentes infetados, dos quais nove estão em cuidados intensivos.

Também de forma preventiva, a comissão distrital da Proteção Civil do Porto decidiu reativar o centro de retaguarda do Bom Pastor, em Valongo. A partir de quarta-feira, este espaço volta a estar pronto para receber até 40 doentes infetados com sintomas ligeiros e que não tenham condições de isolamento em casa ou nas instituições onde vivem.