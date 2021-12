Centro de Retaguarda do Bom Pastor reativado

A estrutura de apoio montada em Valongo tem 40 camas para acolher infetados que possam fazer a recuperação fora dos hospitais, mas que não tenham apoio ou condições em casa ou nas instituições onde vivem.

O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto especificou que a decisão prende-se com o aumento de casos de covid-19 na região. É uma medida preventiva mas também de planeamento, para ser dada uma resposta mal haja necessidade. Em 12 horas, é possível colocar um utente neste centro de retaguarda.

De acordo com Marco Martins, é o primeiro centro de retaguarda a nível nacional a ser ativado nesta 5.ª vaga.

Durante os 10 meses em que esteve aberta, noutras vagas, o centro do Bom Pastor recebeu 214 utentes. Apesar da situação pandémica não ser tão grave, o objetivo continua a ser o de aliviar a pressão sobre os hospitais.

Para já, os internamentos nos hospitais do Porto estão longe do cenário do ano passado. No hospital de São João, há 13 doentes Covid em enfermaria e 10 em cuidados intensivos.

O hospital de Santo António tem internados 17 utentes infetados (10 em enfermaria e 7 em UCI). No hospital de Gaia estão 19 (16 em enfermaria e 3 em UCI) e no hospital de Penafiel estão 14 (13 em enfermaria e 1 em UCI).

