Covid-19: Tribunal dos Países Baixos proíbe político de comparar restrições com Holocausto

Um tribunal neerlandês proibiu na quarta-feira o líder do partido populista Fórum pela Democracia (FvD), Thierry Baudet, de comparar as medidas restritivas motivadas pela pandemia de covid-19 com o Holocausto.

O processo tinha sido aberto contra o deputado dos Países Baixos por quatro sobreviventes do Holocausto e várias associações, noticia a agência AFP.

Thierry Baudet foi condenado a apagar as várias publicações nas redes sociais no espaço de 48 horas e, no futuro, não pode usar mais imagens do Holocausto como parte das suas críticas contra as medidas de saúde aplicadas devido à covid-19.

"A situação dos judeus é implicitamente minimizada" pela comparação "desproporcional" da política de saúde ao Holocausto, referiu o juiz, citado pela emissora de televisão pública holandesa NOS.

O juiz responsável pelo processo salientou que havia "uma necessidade social urgente de intervir para proteger os interesses dos sobreviventes do Holocausto, as suas famílias e o próprio debate público".

Já Thierry Baudet considerou este um "julgamento surreal e incompreensível", anunciando o recurso numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

Processo iniciado por quatro judeus sobreviventes da II Guerra Mundial

O processo foi iniciado por quatro judeus sobreviventes da II Guerra Mundial, um grupo que reúne organizações judaicas nos Países Baixos (CJO) e o Centro de Documentação e Informação de Israel (CIDI), que monitoriza o antissemitismo no país.

A acusação citou várias publicações do populista líder do FvD no Twitter, em particular uma que afirmava que "os não vacinados são os novos judeus" e os que não permitiam exceções [à vacinação] os "novos nazis".

Thierry Baudet publicou ainda uma duas imagens lado a lado, uma de uma criança que não teve permissão para ir a uma festa e outra de um menino do gueto de Lodz, na Polónia, a usar uma estrela de David antes da sua deportação.

O político foi ainda criticado pela acusação por partilhar uma foto do campo de concentração de Buchenwald com o comentário: "Como é possível não ver como a história ainda se repete".

Caso não retire estas publicações, Baudet será multado em 25 mil euros por dia.

CIDI manifestou "alívio" após conhecer esta sentença, apesar de salientar que não procura, através deste processo, tomar "posição no debate sobre as medidas contra a covid-19".