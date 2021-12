O número de dadores de sangue do Centro Hospitalar do Médio Tejo diminuiu desde o início da pandemia. As restrições à entrada nos centros hospitalares e as primeiras medidas de confinamento afastaram estes dadores.

A situação começa a estabilizar e aos poucos os hospitais desta região tentam recuperar dos vários problemas causados pela pandemia na esperança de uma normalidade. Em breve também o número de dadores de sangue regresse aos valores habituais.

