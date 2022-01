Médicos britânicos que estiveram em contacto com infetados vão trabalhar com PCR negativo

No Reino Unido, sucedem-se máximos diários de casos de covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram diagnosticadas mais de 93 mil infeções pelo novo coronavírus, um acréscimo de 5 mil em relação à véspera.

Os epidemiologistas advertem que os casos na comunidade podem ser muito superiores aos diagnosticados. A subida em flecha dos contágios está a reflectir-se nos hospitais britânicos, não apenas pelos internamentos, mas com milhares de profissionais de saúde doentes ou em isolamento por contacto com infetados.

O jornal The guardian avança que, na noite de quinta-feira, chefes de serviços hospitalares levantaram a imposição de isolamento a quem tiver a vacinação completa e der negativo num PCR, para conseguirem lidar com as hospitalizações que se antecipam.

Numa época do ano em que as viagens de lazer para França, ou para o resto da Europa, aumentam o governo francês tenta ganhar tempo na batalha contra a variante Ómicron e restringiu as entradas oriundas do Reino Unidos.

Jornalista: Cristina Neves

Saiba mais