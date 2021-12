Covid-19: Boris Johnson volta a estar envolvido em polémica

Depois da controvérsia em torno das festas de Natal que terão acontecido na residência oficial do primeiro-ministro britânico durante o confinamento, Boris Johnson está novamente envolvido numa polémica. O jornal The Guardian publicou uma fotografia de um encontro nos jardins de Downing Street, onde Johnson parece estar a conviver com outros elementos do Governo. O Executivo diz que a imagem é enganadora.

A fotografia foi tirada no dia 15 de maio de 2020, quando o Reino Unido estava sob restrições que proibiam encontros – que não fossem absolutamente imprescindíveis – com mais de duas pessoas que não vivessem na mesma casa.

Neste encontro, que o Governo insiste ter sido de trabalho, participaram 17 outras pessoas, a esmagadora maioria assessores do primeiro-ministro. Em cima da mesa vê-se vinho, queijo e tostas e não há sinal de computadores.

A divulgação destas imagens surge depois de outras revelações comprometedoras para o Governo liderado por Boris Johnson e após a derrota do Partido Conservador numa eleição parlamentar parcial – Helen Morgan, candidata dos Liberais Democratas, venceu num círculo uninominal controlado pelos conservadores há quase 200 anos.