A Associação Nacional de Farmácias (ANF) reuniu-se, esta segunda-feira, de emergência com o Infarmed. O objetivo da reunião era fazer um ponto de situação sobre a distribuição dos testes à covid-19. Do encontro saiu o compromisso de testagem no próximos dias.

“Poderá haver determinados períodos de tempo em que a farmácia não tenha, mas depois há uma reposição dos autotestes. Relativamente aos testes profissionais, há efetivamente uma procura crescente, os agendamentos junto das farmácias têm vindo a aumentar, mas também a capacidade de testagem das próprias farmácias também tem vindo a aumentar”, afirma Ema Paulino em entrevista à SIC Notícias.

A presidente da ANF sublinha que esta sexta-feira houve um novo pico de testagem, ultrapassando os 100 mil testes realizados, o que se deve “ao aumento do número de farmácias disponíveis para testar e também à mobilização das farmácias que já testam no sentido de terem mais vagas para agendamento”.