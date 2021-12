Covid-19: Juan Carlos testa negativo após ter estado com Nadal

O Rei emérito de Espanha testou negativo à covid-19, mas ainda não está livre de perigo. Juan Carlos esteve com Rafael Nadal, em Abu Dhabi, no sábado. Só que o tenista, entretanto, testou positivo e está infetado.

A primeira página do El Mundo, este domingo, mostrava uma imagem inédita do rei emérito espanhol - exilado nos emirados por suspeitas de corrupção - ao lado do tenista Rafael Nadal, em Abu Dhabi.

Os dois, lado a lado, sem máscara. Por ter estado com o tenista, sem máscara, durante vários minutos, Juan Carlos, de 83 anos, é considerado um contacto de risco. Fez teste já esta segunda-feira e recebeu resultado negativo, mas terá de repetir a análise nos próximos dias.

Juan Carlos está vacinado, tem duas doses da vacina chinesa da Sinofarm e outras duas doses de reforço da Pfizer. A informação veio da própria Casa Real Espanhola, que falou do Rei emérito pela primeira vez desde que Juan Carlos se exilou nos Emirados Árabes Unidos.