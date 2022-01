Covid-19: britânicos estão preocupados com aumento de casos e evitam sair de casa

No Reino Unido, a população está preocupada com o aumento dos casos de covid-19. O Governo não encerrou restaurante, nem bares, mas, este fim de semana, poucos se atreveram a sair à noite em Londres. Uma reportagem da Sky News, televisão parceira da SIC.

Nesta altura do ano, seria comum ver os bares e restaurantes apinhados de gente, mas as ruas de Chiswick estão quase vazias. A ameaçada variante Ómicron fez com que as pessoas optassem por não sair.

Os cientistas que aconselham o Governo britânico defendem que a única forma de evitar a sobrelotação dos hospitais é voltar às restrições impostas durante o confinamento.

Os deputados aprovaram a obrigatoriedade de usar máscara na maioria dos espaços fechados e a necessidade de apresentar um certificado de vacinação ou teste negativo à entrada de discotecas e grandes eventos. O teletrabalho foi também recomendado.

Os peritos acreditam que há atualmente centenas de milhares de infeções por dia. O grande fator de risco é o convívio com outras pessoas em espaços fechados.

Mais restrições poderiam fazer ganhar tempo para a administração de doses de reforço. Mais de 22,5 milhões de libras foram aplicadas em zonas de menor adesão às vacinas.