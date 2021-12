Rainha Isabel II decide passar Natal em Windsor devido a aumento de casos covid-19

A Rainha Isabel II irá passar o Natal no castelo de Windsor, devido ao aumento do número de casos covid-19 associados com a variante Ómicron. Tradicionalmente, a família real junta-se no palácio de Sandringham para celebrar a época festiva.

“A decisão foi pessoal depois de uma ponderação cuidada que reflete uma abordagem de precaução”, avança fonte do palácio citada pela Reuters. “Desta forma, a família irá visitar Windsor durante o período do Natal e todas as medidas apropriadas serão seguidas.”

Como forma de precaução, a Rainha Isabel II já tinha também cancelado um almoço com a família real que estava marcado para a véspera de Natal.

O dia 25 é tradicionalmente marcado por um passeio entre a propriedade de Sandringham, localizada no este de Inglaterra, e uma igreja perto, onde a família real assiste à celebração religiosa.

A monarca de 95 anos tem passado grande parte da pandemia no castelo de Windsor.