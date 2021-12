Covid-19: Catalunha reintroduz recolher obrigatório

Os Governos em todo o mundo apressam-se a anunciar novas medidas restritivas no âmbito da pandemia. A variante Ómicron torna-se dominante em vários países, após ser detetada no início do mês.

A Catalunha, a região com mais casos solicitou aos tribunais a reintrodução, a partir da noite de fim de ano, de recolher obrigatório nos municípios com maior incidência. As discotecas estarão fechadas, os restaurantes terão impostas limitações, assim como ginásios e eventos culturais.

Em França, a região de Paris lidera com um em cada três casos associados à Ómicron.

A variante deverá tornar-se dominante em todo o continente. Na Alemanha, os grandes eventos como desportivos vão decorrer sem público. As reuniões mesmo entre os vacinados não podem exceder as 10 pessoas.

Nos EUA, algumas estimativas dão conta de que três em quatro novos casos são da Ómicron. No estado de Nova Iorque, 9 em cada 10 infetados terão contraídos a Ómicron.

A administração Biden anunciou a compra de 500 milhões de testes rápidos, mas a encomenda apenas chegará em janeiro.

A primeira morte registada no país pela nova variante é a de um homem na casa dos 50 anos, não vacinados e com outros problemas de saúde.

A Índia registou uma duplicação de casos de Ómicron em apenas uma semana em 12 estados.

A Tailândia tomou a difícil decisão de voltar a exigir quarentena aos visitantes

O Japão mantém proibida a entrada de estrangeiros.

