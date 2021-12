Covid-19: Iniciativa Liberal critica "medidas exageradas"

O Governo anunciou esta terça-feira as medidas de combate e prevenção no âmbito da pandemia. A deputada do PS, Maria Antónia de Almeida Santos defende que o Governo teve atuar perante a "enorme incerteza" da nova variante Ómicron.

"Nós temos um antecedente do ano passado que foi dramático", relembra a deputada.

Da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, diz que as medidas para conter a pandemia são exageradas.

"Se o discurso em determinados momentos foi o de salvar o Natal, aquilo que nos parece é que o primeiro-ministro está a reagir em excesso para salvar votações do PS nas legislativas".

