Covid-19: Ómicron condiciona festejos de Natal em Nova Iorque

Nova Iorque volta a ser um dos destinos preferidos para passar o Natal. No entanto, a nova variante de covid-19 – a Ómicron – está a condicionar a quadra de quem chega à cidade norte-americana.

A curiosidade pelas luzes de Natal não fica para segundo plano. As decorações traduzem-se em esperançam, numa altura em que o número de casos da variante Ómicron tem vindo a aumentar.

A cidade de Nova Iorque encontra-se no limite da capacidade de testagem, atingindo 130 mil testes por dia – o dobro do registado no início de janeiro. As autoridades aconselham as pessoas a ficarem em casa nesta quadra.

A Ómicron surge como presente que ninguém queria: tem efeitos negativos para a economia de Nova Iorque, que já regista uma taxa de desemprego duas vezes maior do que a nacional dos EUA.