Enfermaria de Ginecologia de Coimbra alocada a doentes covid-19

O diretor clínico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra admite que a enfermaria de Ginecologia está toda alocada aos doentes covid-19. Nuno Deveza adianta que as 74 camas para doentes não críticas já estão ocupadas e tiveram de ser disponibilizadas mais 30 camas, à custa do serviço de Ginecologia.

"Se tivermos que disponibilizar mais enfermarias para doentes covid vamos ter de reduzir atividade programada", garante Nuno Deveza.

A pressão nos hospitais está a aumentar há duas semanas devido à rápida transmissão da nova variante Ómicron. O número de internamentos em cuidados intensivos ainda está longe da linha vermelha de 255, mas a tendência é crescente.

