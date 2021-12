PSD critica regras diferentes para restaurantes e discotecas

O deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite, considera que ficou por esclarecer o facto de as restrições aplicadas à restauração serem diferentes das anunciadas para as discotecas. O deputado social-democrata alertou ainda para a importância de um plano de emergência para doentes não covid, com a chegada do inverno.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro António Costa anunciou ao país o que vai mudar nos próximos dias. Confira as medidas de combate à pandemia de covid-19:

Antecipação do período de contenção (a partir das 00h00 de 25 de dezembro):

Teletrabalho obrigatório

Encerramento de creches e ATL (com apoio à família)

Encerramento de discotecas e bares (com apoios às empresas)

Redução de lotação nos estabelecimentos comerciais de uma pessoa / 5 m2

Aumento de 4 para 6 testes gratuitos por pessoa

Teste negativo obrigatório para acesso a:

Estabelecimentos turísticos e alojamento local

Casamentos e batizados

Eventos empresariais

Espetáculos culturais

Recintos desportivos (salvo decisão da DGS)



Natal (24 e 25 dez) e Ano Novo (30, 31 dez e 1 jan):

Teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano

Proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública

SAIBA MAIS