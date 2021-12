Covid-19: Hospital de Viseu cancela cirurgias programadas para próximas duas semanas

O Hospital de Viseu está a partir desta quinta-feira no nível três do plano de contingência, o que implicou o cancelamento de todas as cirurgias programadas para as próximas duas semanas. A administração fala numa medida preventiva face à incerteza do impacto da variante Ómicron.

O Centro Hospitalar Tondela Viseu fala num abrandar de atividade cirúrgica programada durante as próximas duas semanas.

A direção pretende dar folga aos serviços onde podem ter de ser acomodados mais doentes covid-19, sobretudo os doentes mais graves.

O Hospital de Viseu tem agora 44 pessoas internadas, 9 das quais em cuidados intensivos e 35 em enfermaria. Entretanto, a direção clínica decidiu já aumentar a capacidade de o internamento em enfermaria até às 52 camas.

SAIBA MAIS