Covid-19: médica alerta para a urgência na contratação de profissionais

O número de pacientes internados com covid-19 corresponde a menos de 2% do total de casos positivos, revela a médica especialista em medicina geral familiar do conselho subregional Lisboa da Ordem Médicos.

Mónica Fonseca afirma que devemos reconhecer "o que falhou e mudar o modelo de vigilância dos utentes em cuidados de saúde primários". Acrescenta que, desde 2020, o modelo não sofreu alterações.

A especialista em medicina geral familiar avisa que os médicos de família não conseguem dar resposta aos doentes não covid-19 e alerta para a necessidade de contratar mais profissionais.

SAIBA MAIS