Casos de covid-19 nas companhias aéreas levam ao cancelamento de milhares de voos

Mais de 7.000 voos foram cancelados entre sexta-feira e domingo em todo o mundo. Grande parte dos cancelamentos deve-se ao aumento do número de casos de covid-19 nas companhias aéreas.

A propagação da variante Ómicron está a provocar uma grave falta de pessoal no setor da aviação. Milhares de profissionais das companhias aéreas, como pilotos e assistentes de bordo, estão infetados ou em quarentena.

Só nos Estados Unidos, desde sexta-feira, foram cancelados mais de 1.700 voos domésticos e internacionais.

A Lufthansa, a Delta e a United Airlines já suspenderam mais de 10% viagens programadas.

Segundo dados do site Flightware, mais de 7.000 voos foram cancelados desde sexta-feira, mais de 2.000 este domingo.

Também as companhias aéreas chinesas estão a sentir os efeitos da nova variante da covid-19. A China Eastern contabiliza mais de 400 cancelamentos só este domingo.

Para esta segunda-feira já estão previstos cerca de 350 voos cancelados. Para além dos cancelamentos, há milhares de voos atrasados em todo o mundo.

Nesta época festiva, os planos foram alterados para milhares de passageiros que ficaram impedidos de regressar a casa depois das celebrações.

Já no Japão, o motivo do cancelamento de voos foi outro. Uma vaga de frio está a afetar a costa norte e oeste do país, provocando um forte nevão que obrigou ao cancelamento de pelo menos 100 viagens aéreas nas duas principais companhias japonesas.

