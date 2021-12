Covid-19: Liga inglesa recusa adiar "Boxing Day" e torna-se alvo de críticas

A 26 de dezembro, os ingleses cumprem a tradição no futebol com a jornada do "Boxing Day". Contudo, este ano vários jogos tiveram de ser adiados devido aos casos confirmados de covid-19 nas equipas.

Estava previsto uma partida entre o Liverpool e o Leeds United, mas acabou por ser adiada após jogadores e elementos do staff do Leeds testarem positivo à covid-19.

Com vários infetados, o Everton não vai a jogo frente ao Burnley neste domingo. O Wolverhampton de Bruno Lage viu adiado o encontro que teria frente ao Watford, que enfrenta um surto no plantel.

Os treinadores pretendiam que a jornada fosse adiada para garantir a proteção de todos, mas a hipótese foi recusada pela Liga inglesa, que mereceu críticas.

Nas últimas duas semanas, 12 jogos do principal escalão em Inglaterra não se realizaram e dezenas foram adiados nas divisões inferiores.

