Covid-19: centros de testagem gratuitos no Porto com grande afluência

Até segunda-feira, nos 18 centros de testagem disponibilizados pela autarquia do Porto, foram feitos cerca de 50 mil testes à covid-19.

Estão em funcionamento até dia 31, embora nesse dia os horários sejam reduzidos. A expetativa é que a procura continue a aumentar, com o aproximar do fim de ano e a obrigatoriedade de apresentar testes negativos para aceder a restaurantes, hotéis e eventos desportivos, por exemplo.

A Câmara Municipal do Porto investiu 1 milhão de euros nesta testagem gratuita para portuenses e visitantes.

Não há limite de número de testes por pessoa.

Esta manhã, no centro de testagem instalado no estacionamento do Parque da Cidade, a espera era de cerca de uma hora.

Já no posto da rotunda da Boavista, quem estava na fila esperava pelo menos duas horas para realizar teste.

