Testagem à covid-19 no Porto: maior procura em dia de clássico no Dragão 

A corrida aos centros de testagem gratuita à covid-19 continua, no Porto.

Com a aproximação do fim do ano e em dia de clássico, há mais gente nas filas.

O centro de testagem instalado na Praça de Velásquez ainda não tinha aberto, mas a fila já ia longa.

Devido à elevada procura, a Câmara do Porto decidiu prolongar a testagem gratuita à até ao final de janeiro.

No Porto, há 12 postos de testagem gratuitos a funcionar. Seis postos de testagem encerraram, uma vez que chegou ao limite o contrato com um dos laboratórios. No entanto, os restantes vão assegurar a realização dos testes.

