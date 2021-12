Covid-19: Itália regista novo recorde de infeções diárias com 144.243 casos

A Itália regista 144.243 novas infeções pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo recorde desde o início da pandemia, com o país a totalizar 6,1 milhões de contágios desde fevereiro de 2020, foi divulgado esta sexta-feira.

Os dados das autoridades italianas apontam ainda para a ocorrência de 156 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 137.247 o número de vítimas mortais associadas à doença covid-19 no país desde o início da crise pandémica.

Existem atualmente 900.984 casos positivos, dos quais 11.150 são doentes que estão hospitalizados.

Nos serviços de cuidados intensivos, estão 1.260 pacientes.

A rápida disseminação da variante Ómicron, que tem levado o país a registar recordes diários de novas infeções, obrigou o Governo italiano a decidir que a partir de 10 de janeiro exigirá o certificado sanitário (obtido em Itália após a vacinação ou após recuperação da doença) para ter acesso a vários serviços de transporte, hotéis ou a eventos.

O executivo italiano está cada vez mais inclinado a impor o certificado sanitário no trabalho para conter a propagação do coronavírus, medida que ainda não foi tomada devido à relutância entre os partidos da coligação governamental, mas que poderá ser aprovada no próximo Conselho de Ministros, agendado para 5 de janeiro.

O Governo também estuda novas regras para garantir um regresso seguro às salas de aula entre os dias 7 e 10 de janeiro.

