Jogo entre o SC Braga e Benfica da liga feminina de futebol adiado devido a casos de covid-19

O encontro entre o Sporting de Braga e o Benfica, da liga feminina de futebol, foi adiado, devido a casos positivos de SARS-CoV2 na equipa bracarense, disse hoje fonte dos minhotos.

De acordo com a mesma fonte, o clube tem alguns casos positivos e a restante equipa está em isolamento, o que obrigou ao adiamento do encontro, previsto para domingo, às 15:00, seguindo o regulamento de retoma da atividade da Federação Portuguesa de Futebol.

"A FPF adiará um jogo se mais de 50 por cento do número de jogadores habilitados para a prova não puder competir por motivo relacionado com COVID-19. No caso das competições seniores, os jogadores habilitados referem-se somente a jogadores seniores. O clube tem de fazer prova documental do impedimento de jogar através de Certificados de Incapacidade Temporária (em caso de COVID-19; emitidos pelo Médico Assistente) e/ou de Declarações de Isolamento Profilático (em caso de contacto de alto risco de exposição; emitidos pela Autoridade de Saúde), a entregar em momento a definir", lê-se no ponto 3 do artigo 10.º.