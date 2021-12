Novas regras do teletrabalho entram em vigor no sábado

As novas regras do teletrabalho entram em vigor este sábado. Determinam, por exemplo, que sejam as empresas a suportar os custos do teletrabalho, como a eletricidade ou uma maior velocidade da internet.

Se antes da pandemia a percentagem de profissionais neste regime era residual, agora generalizou-se, com milhares de pessoas obrigadas ao trabalho remoto definido pelo Governo.

No entanto, algumas das novas regras são controversas e levantam dúvidas entre os especialistas em Direito do Trabalho que antecipam o aumento dos conflitos entre empresas e trabalhadores.

O novo regime que entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 determina, por exemplo, a obrigatoriedade de a entidade patronal custear as despesas adicionais relacionadas com o teletrabalho, seja energia, telecomunicações ou até equipamentos indispensáveis ao cumprimento das tarefas profissionais em casa.

Outras das medidas é o chamado "direito a desligar", ou seja, a proibição do empregador contactar os funcionários que estejam em casa fora do horário estipulado a não ser em situações excecionais.

A terceira alteração também polémica é o alargamento do teletrabalho aos pais com filhos até aos 8 anos em vez dos 3 sem necessidade de acordo entre as partes, desde que a função seja compatível com o regime e ambos os progenitores alternem o teletrabalho por períodos sucessivos de igual duração.

