Proporção de testes positivos quase duplicou: está nos 6,7%

Na última semana, mais de um milhão e 500 mil testes à covid-19 foram feitos em Portugal e a proporção de testes positivos quase duplicou: é agora de 6,7%.

Este aumento está relacionado com a grande transmissibilidade da variante Ómicron que representa quase 83% de todos os casos diagnosticados.

Apesar dos internamentos estarem estáveis, abaixo da linha vermelha imposta pelas autoridades, o Instituto Ricardo Jorge avisa para um possível aumento da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e também da mortalidade.

Na região centro, as camas de cuidados intensivos dos hospitais estão cheias, em contraste com o resto do país em que a ocupação média dos serviços de medicina intensiva diminiu.

