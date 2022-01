Ritmo de testagem deve abrandar nas próximas semanas

Na quinta-feira, no penúltimo dia do ano, foram feitos 402 mil testes à covid, o número mais alto de sempre. 37 mil tiveram resultado positivo, o que corresponde a cerca de 9% do total, uma percentagem que está a crescer devido à maior transmissibilidade da variante Ómicron, que já é domintante em Portugal.

Para as próximas semanas, é esperado um abrandamento da procura por testes, que no último mês registou recordes.

"Este ritmo de testagem vai ter de terminar, provavelmente no fim desta semana. Já não há a pressão das festas, já não há a pressão de irem para aqui ou para ali porque as pessoas agora estão a regressar e começam a perceber que as manifestações clínicas da ómicron são, em muitos casos, como uma constipação mais ou menos ligeira", explica o diretor clínico dos laboratórios Germano de Sousa.

