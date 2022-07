OMS alerta contra uso de dois medicamentos em casos leves ou moderados de covid-19

Os medicamentos fluvoxamina e colchicine não são recomendados para doentes com covid-19 leve ou moderada, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta falta de dados sobre os benefícios dos fármacos nessas situações.

O alerta de um grupo internacional de peritos da OMS foi publicado hoje no British Medical Journal (BMJ), recordando que também não foi feita qualquer recomendação para estes medicamentos específicos para tratar casos de covid-19 grave ou crítica.

De acordo com o Grupo de Desenvolvimento de Orientações da organização, o antidepressivo fluvoxamina e o colchicine, utilizado para tratamento da gota, podem implicar "potenciais danos", apesar de terem recebido "um interesse considerável como potenciais tratamentos para a covid-19 durante a pandemia".

"As recomendações de hoje contra a sua utilização refletem a incerteza sobre a forma como os fármacos produzem um efeito no corpo", assim como provas de "pouco ou nenhum efeito" sobre a redução do risco de hospitalização e da necessidade de ventilação mecânica, referiu a OMS em comunicado.