Covid-19: Portugal mantém tendência decrescente e R(t) abaixo de 1

A tendência decrescente nos novos casos de covid-19 em Portugal mantém-se. No relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, constam mais 48.906 novas infeções, ou seja, menos 16.279 do que na semana anterior.

Também a incidência registou uma descida de 25%, situando-se nos 475 casos por 100 mil habitantes. Esta semana, o índice de transmissibilidade – conhecido como R(t) - fixou-se nos 0,89.

Ao nível da mortes, foram registados 119 óbitos, menos dez do que na semana anterior. A DGS e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), no relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas, destaca que “a mortalidade por todas as causas encontra-se acima do limite superior do valor esperado para a época do ano, indicando um excesso de mortalidade por todas as causas, em parte associado à mortalidade específica por covid-19”.

Também nos internamentos houve uma variação negativa de 73 pacientes, num total de 1.140 pacientes. Desses, 57 pessoas estiveram internadas em cuidados intensivos, o que representa menos 15 que na semana anterior. A ocupação das camas corresponde a 22,4% do valor crítico definindo de 255 camas ocupadas.

A região com maior número de casos foi Lisboa e Vale do Tejo, com 21.144 casos confirmados – menos de 7.850 que na semana anterior. A região Norte registou também uma variação negativa: 11.236 casos confirmados, o que significa uma variação negativa de 4.168 casos.

Incidência mantém-se muito elevada, mas tendência é decrescente

O relatório, divulgado esta sexta-feira pela DGS e pelo INSA, destaca que a “epidemia de covid-19 mantém uma incidência muito elevada, embora com tendência decrescente”. Essa tendência é visível em vários parâmetros – desde os internamentos à mortalidade aos internamentos.

No entanto, as autoridades de saúde afirmam que é “expectável a manutenção da diminuição da procura de cuidados de saúde”, mas destacam a importância de manter o reforço das medidas de proteção individual e a vacinação.