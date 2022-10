Macau sob fortes restrições após surto de covid-19

A 11 de julho e por duas semanas, fecharam casinos, restaurantes e todos os serviços não essenciais para controlar um surto de covid-19, o maior desde o início da pandemia. Seguindo a política de "zero casos" de Pequim, Macau voltou a parar. O fim do ano letivo foi antecipado, as pessoas são obrigadas a usar máscara KN95 em todas as circunstâncias e durante o confinamento parcial, nem os cães podiam ser passeados. A ordem foi para ficar em casa e as saídas só para ir ao supermercado ou à farmácia. Quem violou as regras, enfrentou multas ou pena de prisão.

Dia sim dia não, os habitantes de Macau realizam um teste PCR. A população está obrigada também a realizar autotestes diários e a carregar a imagem com o resultado para uma plataforma online. Há um sistema de códigos com cores que é atribuído a cada cidadão em função do risco de estar infetado. Milhares de pessoas estão em quarentena em hotéis, onde assintomáticos, contactos considerados de risco e residentes que viajam ficam isolados. Os infetados com sintomas fazem isolamento numa unidade de doenças infeciosas.

Numa mapa interativo disponibilizado pelo governo, é possível consultar as zonas de Macau a vermelho e a amarelo, em função do número de casos que são detetados nos prédios.

Três portugueses residentes em Macau contaram à SIC como lidam com estas restrições, numa altura em que resto do mundo voltou praticamente à vida normal. Estão preocupados com a economia local e com a saúde mental da população.

Macau registou apenas cerca de 80 casos de covid-19 até junho desde ano, altura em que ocorreu o maior surto desde o início da pandemia.

Neste surto, foram registadas 6 mortes e mais de 1800 casos de infeção.