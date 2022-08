Plano outono-inverno: orientações para covid e outros vírus respiratórios conhecidos na próxima semana

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta para a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Na próxima semana, vai ser divulgado o plano de ação para o outono-inverno, com linhas orientadoras para a covid-19 e para outros vírus respiratórios.

Nos próximos meses, no Serviço Nacional de Saúde é já expetável que faltem profissionais. O alerta é da Direção-Geral da Saúde, num documento divulgado este sábado pelo jornal Público, onde recomenda mais contratações e que sejam melhoradas as condições de trabalho, medidas urgentes para o Sindicato Independente dos Médicos.

No documento, a DGS diz que o Governo deve investir nas respostas de proximidade não presenciais, como a hospitalização domiciliária e as teleconsultas.

A próxima fase de reforço da vacina contra a covid para pessoas com mais de 60 anos arranca a 5 de setembro, com as vacinas que existem ou caso cheguem, as de novas, adaptadas à variante Ómicron.

Covid-19 e outras infeções respiratórias, que se intensificam no inverno, são o foco do documento que está em análise até quarta-feira e que vai ser conhecido dia 2 de setembro.