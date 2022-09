Uso de máscara na rua deixa de ser obrigatório nas Filipinas

O Presidente das Filipinas aprovou uma recomendação para acabar com o uso obrigatório de máscaras na rua, mais de dois anos após ser imposto, no auge da pandemia de covid-19, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

As Filipinas e Myanmar (antiga Birmânia) são os últimos países do sudeste asiático que ainda exigem o uso obrigatório de máscaras no exterior, sublinhou o secretário do Interior, Benhur Abalos, acrescentando que a mudança na política terá efeito depois de Marcos Jr. emitir uma ordem executiva.

Um estudo demonstrou que o levantamento do uso obrigatório de máscaras na rua em outros países não resultou num aumento alarmante de infeções, desde que as pessoas continuem a tomar precauções, referiu Abalos.