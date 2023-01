Efeito CR7? Chegada de Ronaldo leva Arábia Saudita a mudar algumas regras

Para a Arábia Saudita, a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube Al Nassr é a realização de um sonho. O correspondente da SIC no Médio Oriente esteve na última semana na capital da Arábia Saudita. O país que normalmente não permite filmar nas ruas, está agora a mudar muitas normas e a investir cada vez mais no desporto internacional.

Esta é uma decisão adotada ao máximo nível na casa real, com a iniciativa do ministro do Desporto e do próprio príncipe herdeiro e homem forte do país, Mohammed bin Salman, de 37 anos.

Trazer para Riade um dos melhores jogadores de futebol do mundo é também parte de uma campanha de diplomacia pública destinada a mostrar ao mundo que um dos reinos mais conservadores do planeta se está a modernizar e a abrir à comunidade internacional.

Nos últimos anos, Riade investiu na Fórmula 1, no Dakar, em torneios de golfe e também pagou dezenas de milhões de euros para ser o anfitrião da Supertaça espanhola durante quatro anos.

A chegada de Ronaldo já está a alterar regras muito rígidas num país que era dos mais religiosos do planeta.