Os últimos cinco anos foram os mais quentes desde que há registo. Os dados foram revelados este domingo num relatório da ONU.

A organização Meteorológica Mundial diz que até agora a temperatura superou o período entre 1850 e 1900 com uma subida de 1,1 graus celsius.

O relatório da ONU adianta ainda que as emissões de gases de efeito de estufa aumentaram. Prevêem que a concentração de CO2 na atmosfera atinja um novo pico no final do ano.