Ativistas do movimento Extinction Rebellion bloqueiam Times Square

As ações de desobediência civil do movimento Extinction Rebellion têm interrompido a normalidade em algumas das maiores cidades do mundo.

Esta quinta-feira, a Times Square de Nova Iorque foi ocupada por ativistas com um barco que bloqueou a circulação rodoviária durante mais de duas horas. Sessenta e duas pessoas foram detidas pelas autoridades.