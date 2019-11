Papa diz que adultos devem seguir exemplo dos jovens na defesa do ambiente

O Papa Francisco salientou hoje o papel "de vanguarda" dos jovens na defesa e na preservação do meio ambiente, frisando que os adultos podem aprender com estes como cuidar melhor da natureza.

O pontífice falava durante uma audiência no Vaticano com milhares de estudantes e de professores que participaram num encontro mundial dedicado ao ambiente e às questões ecológicas.

"Nós, os adultos, podemos aprender com os jovens que, em tudo o que está relacionado com a proteção da natureza, estão na vanguarda", declarou Francisco.

A audiência no Vaticano foi o ponto final de um encontro mundial, intitulado "Io posso" ("Eu posso", na tradução em português), organizado por uma rede de escolas católicas que reuniu cerca de 4.000 jovens de todo o mundo.

Durante o encontro, os jovens analisaram a encíclica do Papa Francisco dedicada ao meio ambiente "Laudato Si", apresentada em 2015.

O pontífice, que sempre foi sensível às questões ecológicas e aos assuntos relacionados com a defesa do ambiente, incentivou pais e professores a apoiarem o compromisso dos jovens na defesa do planeta.

"Queridos rapazes e raparigas, vejo em vós uma confiança corajosa. Sim, a confiança e a coragem de um projeto para uma melhoria ambiental e social cada vez mais concreto, que pode deixar uma marca", enalteceu o Papa.

Dirigindo-se diretamente aos jovens, Francisco salientou que eles estão a fazer "a escolha certa".

"Desviaram o vosso olhar do ecrã do telemóvel e arregaçaram as mangas para se colocarem ao serviço da comunidade", destacou ainda.

Desde agosto de 2018, milhares de estudantes têm participado numa greve climática global, sempre à sexta-feira, que já envolveu jovens de 6,6 mil cidades de 223 países, segundo o 'site' oficial do movimento.

Na sexta-feira, e a poucos dias do arranque em Madrid (Espanha) da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP25), a luta pela justiça climática voltou a juntar, pela quarta vez, em Lisboa cerca de duas mil pessoas, na sua maioria jovens.



Lusa