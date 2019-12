Concentração de dióxido de carbono no valor mais alto dos últimos 3 milhões de anos

A conferência com o lema "É tempo de agir" tem objetivos ambiciosos, como atingir a neutralidade carbónica em 2050. Para tal é preciso o contributo de todos os países para diminuir as emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

Uma cronologia das alterações climáticas