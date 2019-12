A década que termina no final deste mês poderá ter sido a mais quente de sempre.

Os dados provisórios constam num relatório apresentado esta terça-feira na Cimeira do Clima, em Madrid, e que estará concluído no final do ano.

O estudo da Organização Meteorológica Mundial revela também que a concentração de carbono na atmosfera atingiu, no ano passado, valores record.