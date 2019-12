Ativista sueca Greta Thunberg recusa viajar de avião e já tinha chegado aos EUA em setembro num veleiro sustentável Malizia II, cedido gratuitamente para a viagem pelo filho da princesa Carolina do Mónaco, Pierre Casiraghi.

Agora volta a atravessar o oceano Atlântico mas a bordo do La Vagabonde, a embarcação de youtubers australianos que partiu de Hampton, no estado norte-americano da Virgínia, e vai atracar em Lisboa para seguir para a cimeira do clima em Madrid.