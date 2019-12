Catarina Martins vai à contra-cimeira do clima de Madrid

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

A coordenadora do BE, Catarina Martins, integra a comitiva bloquista que, na sexta-feira, vai a Madrid para a manifestação da contra-cimeira do clima, enquanto decorre na capital espanhola a cimeira da Organização das Nações Unidas, a COP25.

Em informação à agência Lusa, fonte oficial do BE adiantou que Catarina Martins viaja, juntamente com os deputados bloquistas Nelson Peralta, Maria Manuel Rola, Ricardo Vicente e Fabíola Cardoso, para Madrid, Espanha, para participar nesta manifestação.

O Movimento "Salvar o Clima" está a organizar a presença nas iniciativas da contra-cimeira do clima em Madrid, entre sexta-feira e domingo.

A manifestação desta contra-cimeira pela justiça climática está marcada para sexta-feira, com hora prevista para as 18:00 locais.

De acordo com a mesma fonte partidária, além de o BE estar presente em algumas iniciativas, subscreve o manifesto de mobilização do "Salvar o Clima" para este protesto internacional.

"Queremos expor a hipocrisia dos governos que fracassam há décadas na ação climática, perpetuando a desigualdade e a pobreza enquanto recusam puxar o travão de mão perante o colapso. São os mesmos governos que subsidiam as indústrias fósseis e resgatam a banca que lucra com a crise climática e com a devastação ambiental e social. São os mesmos governos que sentam estas multinacionais à mesa das negociações e que garantem que a força dos acordos internacionais nunca é sequer próxima do necessário", pode ler-se no manifesto.

A mudança da COP25 para Madrid, segundo este movimento, "representa para as organizações sociais e ambientais um enorme esforço em pouco tempo, ao mesmo tempo que perturba profundamente o trabalho que vários coletivos na América Latina tinham feito para a realização da cimeira em Santiago do Chile".

"Queremos aproveitar esta mudança para estabelecer os mais fortes laços de solidariedade e amizade com estes movimentos e com este povos, e fazer da convergência em Madrid, nas manifestações e na contra cimeira pela justiça climática um ponto de lançamento para as ações em massa que têm de ocorrer já em 2020", justificam.

Com Lusa